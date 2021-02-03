شكرا لقرائتكم خبر عن بعد «الغردقة» بـ20 دقيقة.. انقطاع الكهرباء عن مدينتي القصير ومرسي علم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انقطع التيار الكهربائي بشكل مفاجئ، عن مدينتي القصير ومرسي علم جنوب البحر الأحمر، مساء الأربعاء، بعد نحو 20 دقيقة من انقطاعه عن مدينة الغردقة بسبب ارتفاع الجهد.

وأكد عدد من أهالي المدينتين، في اتصال مع "المصري اليوم"، أن التيار الكهربائي انقطع عن مختلف الأحياء السكنية والسياحية بالمدينة بشكل مفاجئ.

وتشهد المدينتان ارتفاعا في نسبة الرطوبة، ما أثر على ارتفاع الجهد وانقطاع التيار، فيما يعمل مسؤولو الكهرباء علي تحد العطل لاصلاح وعودة التيار.