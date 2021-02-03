شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني عن سبب الاعتراض على كوبري مصر الجديدة: يمر بجوار كنيسة أثرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب عمرو السنباطي، عضو مجلس النواب، إن الكوبري المقرر إقامته بميدان الإسماعيلية بمنطقة مصر الجديدة، يستهدف توفير سيولة مرورية إضافية.

وأضاف السنباطي خلال مداخلة لبرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، الأربعاء، أن «مرور الكوبري بجانب مباني قديمة بينها كنيسة أثرية سبب قلق لبعض المواطنين»، مشيرا إلى أنه تم إجراء تعديل لتجنب مرور فرعي الكوبري بجوار الكنيسة.

وتابع: «الأزمة تتمثل في مرور الكوبري بجوار الكنيسة الأثرية، وسننقل وجهة نظر المواطنين إلى المواطنين»، نافيًا ما تردد حول احتمالية تأثير الكوبري على العمارات القديمة.