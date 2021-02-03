شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر بـ«كهرباء البحر الأحمر» تكشف سبب انقطاع التيار عن مدينة الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مصادر بقطاع كهرباء البحر الأحمر، ان انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة الغردقة مساء الأربعاء، بسبب الجهد المرتفع لوجود الرطوبة المرتفعة في الجو، حيث تسببت في خروج محطة المحولات الرئيسية بالمدينة من الخدمة وانقطاع التيار، موضحة أن مهندسي المحطة يعملون علي إعادة التيار تدريحيا حتى لا يحدث ارتفاعا في الجهد مرة أخرى.

كان التيار الكهربائي قد انقطع بشكل مفاجئ عن جميع مناطق وأحياء مدينة الغردقة، مساء الأربعاء، وتنسق شركة الكهرباء بالبحر الأحمر العمل لتحديد السبب وإصلاحه وإعادة التيار الكهربائى.

يأتي ذلك فيما خيم الظلام على مختلف الشوارع بمدينة الغردقة، وأكد مسؤولو قطاع شبكة كهرباء البحر الأحمر، أن التيار الكهربائي انقطع بسبب عطل مفاجئ لم يتم تحديده بعد.