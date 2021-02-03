شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام الإعلامية ميرفت المليجي إلى «صباح الخير يا مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انضمت الإعلامية ميرفت المليجي، المذيعة بالقناة الأولى إلى فريق برنامج صباح الخير يا مصر، لتشارك في تقديم البرنامج، بالاضافة إلى تقديمها إلى النشرات في القناة، حيث تشارك غدًا في البرنامج.

يذكر أن ميرفت المليجي كانت مقدمة نشرات في قطاع الأخبار وقدمت برنامج «همزة وصل» على قناة النيل للأخبار، وعدد من البرامج بقطاع الأخبار، وانتقلت مؤخرًا إلى القناة الأولى ضمن خطة التطوير التي شهدتها القناة مؤخرًا.