شكرا لقرائتكم خبر عن نسيها أمام السوبر ماركت.. «المنوفي الأمين» يعيد 150 ألف جنيه إلى صاحبها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضرب منوفي مثالا رائعًا في الأمانة ليس فقط لقيامه برد مبلغًا كبيرًا من المال لصاحبه، ولكن لقيامه أيضًا بالبحث عنه لعدة أيام حتى توصل إليه وأعاد المبلغ الذي تبلغ قيمته 150الف جنيه إليه، رافضًا أخذ أي مكافأة عنه.

إنه الحج محمد شوقي صاحب محل سوبر ماركت بمدينة تلا والذي وجد أمام محله منذ أيام كيس أسود أعلى مجموعة من الكراتين به 150 ألف جنيه نسيه صاحبه.

يقول الحج محمد انتظرت أن يعود صاحب المبلغ ليسال عليه عقب اكتشافه لفقدانه دون فائدة فاتصلت بأحد الشباب يمتلك حسابًا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لمطالبته بوضع إعلان على صفحته بالعثور على مبلغ من المال تاركا رقم هاتفه.

وأضاف تلقيت العشرات من الاتصالات من الأهالي لكن جاءت المبالغ خاطئة حتى اتصل به صاحب المال. وقمت برد الأمانة.

وتابع قائلا «أنا كان نفسي ألاقي صاحب الفلوس في أسرع وقت كنت خايف عليه بعد ما يكتشف ضياعهم يجراله حاجة يا عالم ظروفه إيه، وتعب فيهم قد إيه»، مشيرًا إلى أن صاحب المال عرض عليه نسبة 10٪ من المبلغ مكافأة أي نحو 15 ألف جنيه لكنه رفض المبلغ.