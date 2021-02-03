شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة السويس يتفقد المنشآت الجديدة بالمستشفى الجامعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور السيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس، الأربعاء، منشآت المستشفى التعليمي للجامعة.

وتابع الشرقاوي معدلات سير العمل في إنشاءات مستشفى جامعة السويس، واطمأن على معدلات الإنجاز وفق الجدول الزمني المعد.

واستمع الشرقاوي لشرح يوضح اقتراب تشطيب الجزء الأول من المستشفى تمهيدا لدخوله الخدمة لاستقبال المرضى.