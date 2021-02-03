شكرا لقرائتكم خبر عن «ضبطت موظفتين تبيعان بطاطين».. تفاصيل جولة رئيس مدينة دسوق لـ«محلة أبوعلي» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فوجئت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق بكفرالشيخ، الأربعاء، أثناء مرورها المفاجئ على موظفي الوحدة المحلية بقرية محلة أبوعلي لمتابعة انضباط الموظفين بكمية من البطاطين في أكياسها البلاستيكية تحت أحد المكاتب.

وشاهدت «ماضي» تجمع بعض الموظفين والموظفات حول المكتب للشراء، وعقب سؤالها عن هذا الأمر تبين قيام موظفتين بالمكتب ببيع البطاطين لزملائهما داخل الوحدة، فعاتبتهما، ووقعت عليهما خصم يومين لكل موظفة.

وأكملت «ماضي» جولتها بتفقد باقي الأقسام، ثم قامت بالمرور على شوارع القرية للاطمئنان على أعمال النظافة والتجميل بها، فيما أهابت بالأهالي الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

الموظفات يقمن ببيع البطاطين في المكاتب

الموظفات يقمن ببيع البطاطين في المكاتب

الموظفات يقمن ببيع البطاطين في المكاتب

الموظفات يقمن ببيع البطاطين في المكاتب