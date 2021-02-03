شكرا لقرائتكم خبر عن 11 جنيها للمتر سنويا.. النقل البحري تبدأ حصر سقالات القرى السياحية في البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت لجنة هندسية وفنية من قطاع النقل البحري بوزارة النقل أعمالها الأربعاء لحصر المارين والسقالات البحرية والمماشي السياحية الموجودة في القرى السياحية بمحافظة البحر الأحمر، للتأكد من استخراج التصاريح والتراخيص اللازمة بالسقالات الموجودة بالقرى السياحية، والتأكد من تنفيذ كافة الاشتراطات الملاحية والبيئية للحفاظ على البيئة البحرية ولتحصيل رسوم استخدام لهذه المنشآت بمعدل ١١ جنيها للمتر سنويا وبحد أدنى ألف جنيه وفتح ملف لكل منشأة.

وناشدت اللجنة ملاك السقالات البحرية التقدم لقطاع النقل البحري بالإسكندرية والجهات المختصة لاستخراج التراخيص اللازمة، وسداد الرسوم المقررة عنها.

وأكدت مصادر باللجنة أنها مختصة بالمرور على كافة السقالات البحرية والمرور على القرى السياحية المتواجدة على سواحل البحر الأحمر بمحافظة البحر الأحمر، وأنه اشترط أن تكون هذه السقالات والمشايات يجب أن تكون منشأة وفقا لأحكام القوانين والقرارات المنظمة لضمان أمن البلاد وعدم تهديد سلامة المواطنين، بالإضافة للتأكد من سلامة إنشاء هذه المنشآت البحرية والتأكد من توافر الاشتراطات البيئية للحفاظ على البيئة البحرية وفي سبيل تحقيق ذلك يجب الحصول على تراخيص الجهات المعنية.

وذكرت أن هذه السقالات البحرية يقوم القائمون عليها بتحصيل مقابل للخدمات التي تؤدى من خلالها سواء الوحدات البحرية أو الأفراد.