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«القومي للبحوث»: نعمل حاليا على إنتاج لقاحين لمواجهة «كورونا»

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بسام رمضان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد أحمد على، رئيس الفريق البحثي لإنتاج لقاح «كورونا» المصري بالمركز القومي للبحوث، إن مصر بدأت مبكرا في العمل على إنتاج لقاح «كورونا».

وأضاف علي، خلال لقاء عبر تطبيق زووم مع برنامج مساء dmc: "نعمل حاليا على إنتاج لقاحين لمواجهة كورونا، مشيرا إلى أننا نسعي للحصول على الموافقات من هيئة الدواء لإنتاج لقاح «كورونا».

وتابع: "نعمل على توفير خط إنتاج في مصنع لإنتاج لقاحات بشرية".

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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