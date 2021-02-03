شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع الكهرباء عن الغردقة.. والظلام يخيم على شوارع المدينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انقطع وبشكل مفاجئ التيار الكهربائى عن جميع مناطق وأحياء مدينة الغردقة، مساء الأربعاء، وتنسق شركة الكهرباء بالبحر الأحمر العمل لتحديد السبب وإصلاحه وإعادة التيار الكهربائى.

يأتي ذلك فيما خيم الظلام على مختلف الشوارع بمدينة الغردقة، وأكد مسؤولو قطاع شبكة كهرباء البحر الأحمر، أن التيار الكهربائي انقطع بسبب عطل مفاجئ لم يتم تحديده بعد.

