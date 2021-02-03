شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وتشميع مصنع مفروشات ومخازن فيبر جنوب الجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشرف تيسير عبدالفتاح، رئيس حي جنوب الجيزة، بالتنسيق وإدارة الاشغالات والمتابعة بالحي، على غلق وتشميع ورفع محتويات مصنع مفروشات بدون ترخيص.

كما تم غلق وتشميع مخزني فيبر بدون ترخيص بشارع فوزي من شارع البحر الأعظم، بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بالاستمرار في التصدى لأي مخالفات.