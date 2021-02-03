حملات نظافة وتجميل في الهرم والدقي

تولت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة رفع كفاءة نظافة الحدائق بنطاق حي جنوب الجيزة وحي الدقي، وحي الهرم، حيث دفعت أجهزة الهيئة بفرقتي عمال نظافة ومعهم سيارتا نصف نقل، لأعمال النظافة والتجريد بشارع البحر الأعظم.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012