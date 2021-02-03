شكرا لقرائتكم خبر عن حملات نظافة وتجميل في الهرم والدقي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تولت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة رفع كفاءة نظافة الحدائق بنطاق حي جنوب الجيزة وحي الدقي، وحي الهرم، حيث دفعت أجهزة الهيئة بفرقتي عمال نظافة ومعهم سيارتا نصف نقل، لأعمال النظافة والتجريد بشارع البحر الأعظم.
وبحسب بيان، الأربعاء، جرى الدفع بسيارة مكبس وعمال نظافة وذلك لأعمال تفريغ الصناديق بشارع البحر الأعظم.
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