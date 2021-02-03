شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة سوهاج: افتتاح المعمل المركزي للتحاليل الطبية بالجامعة الجديدة قريبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، الأربعاء، أقسام المعمل المركزي للتحاليل الطبية بكلية الطب البيطري بالحرم الجامعي الجديد، تمهيداً لافتتاحه لخدمة العملية البحثية والتعليمية وخدمة المجتمع المحلي.

وقال رئيس الجامعة، خلال الجولة، إن المعمل مجهز بأحدث أجهزة البحث العلمي الحديثة لخدمة العملية التعليمية والبحثية بالجامعة، وكذلك يسهم في دعم أجهزة الدولة المختلفة في حل بعض المشكلات الصحية التي يعاني منها المجتمع الإقليمي والمحلي، مشيراً الى أن المعمل يعد مكان مناسب لإجراء البحوث العلمية وتنظيم دورات تدريبية متخصصة لأعضاء هيئة التدريس بالكلية وخارجها، وإجراء بعض التحاليل الطبية المتخصصة للإنسان، وكذلك أجهزة متخصصة في شق الحيوانات، مشدداً على سرعة الإنتهاء من عمليات التجهيز والتدريب للإستفادة من تلك الخدمات الفريدة.

ومن جانبه قال الدكتور بهاء الدين على، عميد الكلية، أن المعمل يضم عدد من الأجهزة الفريدة على مستوى جامعات الصعيد منها، أجهزة elisa , pcr، جهاز التحليل الطيفي، ثلاجة تبريد تحت 86 درجة، وأجهزة التعقيم، وحضانة تبريد وميكروسكوبات، وجهاز تفطير، وميزان حساس، وكابينة وقاية، لافتا إلى أن المعمل يقع بالطابق الرابع بكلية الطب البيطري، ويقدم حزمة من الخدمات الطبية والبحثية في مجال الإنسان والحيوان.