شكرا لقرائتكم خبر عن لصيانة الفواصل المعدنية.. «الجيزة»: غلق جزئي لكوبري 15 مايو غدا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الجيزة، الأربعاء، القيام بأعمال صيانه للفواصل المعدنية أعلى كوبري 15 مايو القادم من القاهرة، وتحديدا الفاصل المعدني الكائن أعلى شارع النيل.

وقال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن الأمر سيستلزم إجراء غلق جزئي لكوبري 15 مايو في الاتجاه القادم من القاهرة بموقع المسار لمدة يوم واحد فقط، وذلك غدا الخميس، من الساعة 12 صباحا حتى الساعة السادسة صباحاً دون تعطيل حركة المرور.

ولفت المحافظ إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل، لضمان أمن وسلامة المواطنين، كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسهيل الحركة المرورية.