شكرا لقرائتكم خبر عن عودة حركة القطارات عقب رفع أثار تصادم قطار بسيارة نقل في أسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادت منذ قليل حركة القطارات على خط القاهرة – الصعيد وذلك عقب حادث تصادم قطار بسيارة نقل مجهزة بونش، مما نتج عنه وفاة 3 أشخاص وإصابة آخرين.

لقي 3 أشخاص مصرعهم بينما أصيب اثنين آخران، فى حادث دهس قطار لسيارة نقل كانوا يستقلونها بمدخل قرية فزارة بمركز القوصية التابع لمحافظة أسيوط.

تلقي اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية، يفيد ورود بلاغ من الخدمات الأمنية يفيد وقوع تصادم بين سيارة نقل وقطار عند قرية فزارة التابعة لمركز القوصية ووقوع ضحايا ومصابين في الحادث.

وعلى الفور انتقلت قوة من قسم الشرطة وسيارات الإسعاف، وتبين صحة البلاغ وأسفر الحادث عن وفاة محمد أحمد بخيت 43 سنة المقيم فى منفلوط ، وأبوبكر أحمد حسن 48 سنة بمنفلوط، وأيمن حسن عبد الحميد 45 سنة القوصية، وتم التحفظ على الجثث بمشرحة المستشفي المركزي تحت تصرف النيابة.

كما أصيب في الحادث محمد سلطان محمود - مقيم ديروط بسحجات وكدمات، وعاطف رسمي جاد أسيوط سحجات وكدمات وتم النقل لمستشفي القوصية المركزي لتلقي العلاج.