شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تعلن غلق كوبرى 15 مايو جزئيا غدا 6 ساعات لصيانة الفواصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة عن القيام بأعمال صيانة للفواصل المعدنية أعلى كوبرى 15 مايو القادم من مناطق القاهرة وتحديدا الفاصل المعدنى الكائن أعلى شارع النيل.

ومن جانبه أشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، فى بيان اليوم، إلى أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق جزئى لكوبرى 15 مايو فى الاتجاه القادم من القاهرة بموقع المسار لمده يوما واحدا فقط وذلك يوم غد الخميس الموافق 4 فبراير الجارى، ابتداء من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة السادسة صباحاً فقط دون تعطيل حركة المرور.

ولفت محافظ الجيزة، إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان امن وسلامه المواطنين كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسهيل الحركة المرورية.