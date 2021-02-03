شكرا لقرائتكم خبر عن أهالى 120 صيادا من المحتجزين بإريتريا يطالبون بالإفراج عنهم.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت أسر 120 صيادا من أبناء عزبة البرج بدمياط بحل أزمة احتجاز 5 مراكب صيد على سواحل دولة إريتريا منذ شهر تقريبا منذ إبحارهم فى رحلة صيد من ميناء برانيس جنوب البحر الأحمر.

”الخليج 365” التقى أهالى الصيادين المحتجزين على متن المراكب، حيث طالبت بسرعة الإفراج عن ذويهم وعودتهم سالمين.

يقول عبده مايلو صاحب أحد مراكب الصيد: أبحرت 5 مراكب صيد من بينها 4 من أسطول صيد عزبة البرج، ومركب من المطرية، منذ شهر تقريبا، وذلك من ميناء برانيس البحرى، وهى مراكب الحاج عبده والخضر والهندى، ونور البحر، وأبو إسلام، والمصباح الكريم، وتم احتجاز هذه المراكب بميناء إريتريا، وهم حاليا بجزيرة مرسى فاطمة، وانقطع التواصل معهم من يوم احتجازهم.

وتضيف عزة السيد زوجة عبد الله الفار صياد يبلغ من العمر 40 عاما، محتجز على مركب الحاج عبده: زوجي خرج للصيد ولم يعود منذ شهر تقريبا وليس لنا مصدر رزق أو عائل غيره، ونطالب بعودتهم.

وتقول منى عبده ابوعماشة: ابنى محمود أنس الفار محتجز على مركب ابو اسلام، وهذه المراكب عليها 120 صياد لهم أسر وأبناء وزوجات، وانقطعت الصلة، وأضافت أن أغلب المراكب عليها رجال وكبار سن مرضى ويحتاجون للعلاج وصحتهم فى خطر

وأضافت فاتن محمود حجازي لا نملك غير مناشدة المسئولين بالدولة بكل أجهزتها بسرعة التحرك للوصول لهؤلاء الصيادين والعمل على إنهاء احتجازهم وعودته إلى أسرهم وأبناء هم.

وأضافت بسمة عاشور: أخى محمد عاشور24 سنة، ونجاى محمد ابراهيم 18سنة محتجزان على مركب الخضر والهندى، نفسي اطمئن عليهم وعلى كل الصيادين، ونأمل فى إنهاء أزمة أبنائنا وعودتهم.















