نشرة الحوادث.. تفاصيل حادث قطار "القاهرة - أسوان" وحقيقة فيديو سحل سيدة بالجيزة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاطف مراد:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويستعرض "الخليج 365" خلال السطور التالية أهم الأخبار على مدار اليوم:

مصرع 3 أشخاص.. السكة الحديد تكشف تفاصيل حادث قطار "القاهرة - أسوان" بالقوصية

كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تفاصيل حادث قطار 2010 (القاهرة - أسوان) على مزلقان فزارة المطور بين محطتي ديروط والقوصية.

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القصة الكاملة للعثور على 4 جثث بفيلا في العبور وسبب الوفاة

شهدت مدينة العبور، بمحافظة القليوبية، أمس الثلاثاء، مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة، "أب وأم وطفلين" داخل غرفة ملحقة بفيلا بمنطقة جمعية عرابي.

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إصابة 5 لاعبين بالمصري البورسعيدي في حادث سير بكفرالشيخ

أصيب 5 لاعبين من فريق النادي المصري البورسعيدي، في حادث تصادم على الطريق الدولي الساحلي في نطاق مركز البرلس بكفرالشيخ.

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فيديو.. تفاصيل اعتداء 5 أشخاص على سيدة وسحلها في الشارع: لإجباري على بيع بيتي

كشفت جيهان عبد الملاك تفاصيل اعتداء 5 من جيرانها عليها بالضرب والسحل وسط الشارع بمنطقة الطالبية بالجيزة، والتي رصدتها الكاميرات وانتشرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعد نشر ابنها "جون جورج" مقاطع فيديو وصور للواقعة في استغاثة لرد حق والدته.

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السيطرة على حريق معرض سيارات في الإسكندرية– صور

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية على حريق اندلع، بمحل لبيع السيارات بحي الجمرك، بسبب ماس كهربائي، دون إصابات.

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يعاني من اضطراب نفسي.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو "صبي بلا مأوى"

كشفت الأجهزة الأمنية، حقيقة مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يظهر فيه أحد الصبية يطالب بإعادته إلى أهليته.

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المعاينة الأولية تكشف أسباب حريق محطة وقود بيجام بشبرا الخيمة

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن القليوبية، أسباب الحريق الذي شب بمحطة وقود بمنطقة بيجام بشبرا الخيمة.

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20 فبراير.. محاكمة "سفاح الجيزة" في قضية قتل شقيقه زوجته

حدد المستشار عبده عطيه الاودن رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، جلسة 20 فبراير ، لبدء محاكمة المتهم قذافي فراج عبد العاطي 48 سنة، "المعروف بسفاح الجيزة" مالك محل للأدوات المكتبية بمنطقة فيصل بالجيزة ، لاتهامه بقتل شقيقة زوجته نادين الطالبة بكلية الحقوق عمدا مع سبق الاصرار والترصد.

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حكم باستمرار حبس سما المصري سنتين بقضية "التحريض على الدعارة"

قضت المحكمة الاقتصادية، رفض استشكال أقامه المحامي أشرف ناجي، وكيلا عن المتهمة سما المصري لوقف تنفيذ حكم حبسها سنتين بقضية التحريض على الدعارة.

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فيديو.. تفاصيل اعتداء 5 أشخاص على سيدة وسحلها في الشارع: لإجباري على بيع بيتي

كشفت جيهان عبد الملاك تفاصيل اعتداء 5 من جيرانها عليها بالضرب والسحل وسط الشارع بمنطقة الطالبية بالجيزة، والتي رصدتها الكاميرات وانتشرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعد نشر ابنها "جون جورج" مقاطع فيديو وصور للواقعة في استغاثة لرد حق والدته.

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8 أبريل.. الحكم على محمود عزت في قضية "أحداث مكتب الإرشاد"

قررت الدائرة الثانية إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، حجز إعادة إجراءات محاكمة القيادي محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان، على الحكم الصادر ضده بالمؤبد غيابيًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث مكتب الإرشاد"، لجلسة 8 إبريل للحكم.

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تجديد حبس الناشط علاء عبد الفتاح لنشره أخبار كاذبة

جددت محكمة جنايات القاهرة، حبس الناشط السياسي علاء عبد الفتاح لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة منشورات ونشر أخبار كاذبة.

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للتصالح.. تأجيل محاكمة إبراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر" لـ8 مارس

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار شعبان الشامي، تأجيل محاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال سمير زكي عبدالقوي، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"الحزام الأخضر"، لجلسة 8 مارس المقبل للتصالح.

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إلغاء السجن 10 سنوات لمتهم بقضية اغتيال النائب العام الأسبق هشام بركات

قضت محكمة النقض، بقبول طعن متهم في القضية المعروفة إعلاميًا باغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام الأسبق، وإلغاء عقوبة السجن 10 سنوات.

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