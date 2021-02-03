شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يستعرض اللهجات الأساسية للغة العربية فى بعض البلدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: "تعرف اللهجة بأنها مجموعة من الخصائص اللغوية يتحدث بها عدد من الأفراد في بيئة جغرافية معينة، وتكون تلك الخصائص على مختلف المستويات: الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية، وتميزها عن بقية اللهجات الأخرى في اللغة الواحدة، وإن تعدد اللهجات في لغتنا يرجع إلى عدة عوامل كالعامل الجغرافي والسياسي والاجتماعي والصراع اللغوى".

استعرض الوزير عبر صفحته الشخصية اللهجات الأساسية للغة العربية، موضحا أنه من اللهجات العربية العامية: اللهجة السورية واللبنانية واليمنية والكويتية والإماراتية والعمانية والأردنية والمصرية والجزائرية والمغربية والتونسية والليبية وغيرها..

www.ekb.eg



