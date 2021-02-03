شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تطلق الدورة الأولى للإعجاز الربانى فى الكون الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف عن إطلاق فعاليات الدورة التدريبية الأولى "دورة الإعجاز الرباني" بمسجد النور بالعباسية، الأحد المقبل، وتتناول الدورة قضايا تبرز مظاهر قدرة الله (عز وجل) فى الخلق، بما يعمق الحس الإيمانى من جهة، ويحصن المجتمع وبخاصة الشباب منه من أى تأثيرات لأفكار الإلحاد من جهة أخرى.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم إنه من المقرر أن يحاضر فى هذه الدورة مجموعة من الأساتذة المتخصصين فى علوم الطب والبحث العلمى من أعضاء لجنة الإعجاز الربانى فى الكون بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ويشارك فى هذه الدورة (30) إمامًا من أئمة المساجد الكبرى بالقاهرة و (20) واعظة من الواعظات المتميزات، هذا وتعتبر هذه الدورة هى الدورة الأولى ضمن ثلاث دورات متلاحقة ومتخصصة فى الإعجاز الربانى فى الكون، وتعقد بالقاعة الرئيسية الكبرى بمسجد النور بالعباسية، وتعقد الدورة الثانية بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بالسادس من أكتوبر، وتعقد الدورة الثالثة بإحدى كليات الطب، وسينشر ميعادهما تباعًا.

وأوضحت الوزارة أن مدة الدورة يومان تحتوى على أربع محاضرات ففى اليوم الأول يحاضر الدكتور حسام الدين أحمد حسنين، أستاذ أمراض الباطنة كلية الطب جامعة القاهرة، والدكتور محمود محمد عبد اللطيف صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، وفى اليوم التالى يحاضر الدكتور محمود صديق حسن عبدالنبى نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات والبحوث، والدكتورة كريمة عبدالخالق حامد، أستاذ علم النبات كلية العلوم جامعة عين شمس.