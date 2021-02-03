شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الحسينى: العاصمة الإدارية ستكون أيقونة كبرى وتستقبل 200 ألف عامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خالد الحسينى المتحدث باسم العاصمة الإدارية، إن الإنجازات التي تجرى في العاصمة الإدارية لا تنفذ على عجل وكل شيء يأخذ وقته، مضيفا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور: لكى نقوم بعمل متقن مثل العاصمة الإدارية لابد أن تكون مؤمنا به وكل من يعمل ويبنى العاصمة الإدارية هم مصريون، والعاصمة الإدارية تفتح أكثر من 200 ألف بيت للعمال العاملين بها.

وتابع: العاصمة الإدارية كان منطقة صحراوية وعملنا على 40 ألف فدان فى المرحلة الأولى والعاصمة الإدارية ستكون أيقونة كبرى للعاشقين للفن والمسرح والحى الحكومى عقل الدولة المصرية جرى تجميع كل الوزارات في مكان مميز جدًا كمساحة وتصميمات مبانى، ووضع البنية التحتية، ولابد أن نحسن إنشاء وإدارة عقل الدولة المصرية، وسيجرى البدء في نقل الوزارات خلال ثلاثة أو أربعة أشهر، ونسبة التنفيذ في الحى الحكومى تجاوزت الـ93%.

وكان تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيارته للعاصمة الإدارية الجديدة، ومرافقوه، اليوم الأربعاء، للوقوف على معدلات تنفيذ المشروعات المختلفة، حيث تفقد منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال جولته فى أرجاء المنطقة، حرص رئيس الوزراء على متابعة ما يتم تطبيقه من إجراءات وقائية واحترازية خاصة بالتعامل مع فيروس كورونا داخل موقع العمل، مشيداً بما لاحظه من تطبيق دقيق لتلك الإجراءات، مؤكداً على أهمية الاستمرار فى تطبيقها حماية للعاملين داخل مختلف مواقع العمل والإنتاج.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من مسئولى وزارة الإسكان، حول الموقف التنفيذى لمختلف الأعمال الانشائية الخاصة بالأبراج التى يتم تنفيذها داخل منطقة الأعمال المركزية، بواسطة الشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية المحدودة، ونسب الإنجاز الخاصة بكل برج، وتفقد رئيس الوزراء برج "C08" الذى وصل حتى الآن إلى الدور الـ30، مستعرضاً النموذج المرئى لواجهات ملاحق الأبراج الإدارية والسكنية.

وتناول الشرح الموقف الخاص بتقدم أعمال الواجهات لعدد من الأبراج، وكذا تنفيذ الحوائط، والهيكل المعدنى للبرج الأيقونى، بالإضافة إلى تقدم الأعمال الخاصة بمنطقة الخدمات المركزية والبنية التحتية لها.