شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل 26 سفينة صادر ووارد خلال آخر 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت هيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه ان الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 26 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 14369 طن تشمل :" 1990 طن رمل و 6329 طن فوسفات و 5250 طن يوريا و 800 طن زيت طعام" .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 44608 طن تضم 7000 طن ذرة و 11350 طن خردة و 1020 طن خشب زان و 1302 طن ابلاكاش و 540 طن كلوريد ايثيلين و 1784 طن صودا و 4000 طن قمح و 17612 طن فول .

بينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 393 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات ( طماطم و فاصوليا و بطاطس و بطاطا و قرنبيط و فول أخضر و خضار مشكل مجمد ) وحاصلات زراعية "أرز و برسيم و ورق عنب و بصل" وفواكه "برتقال و فراولة و يوسفى" يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية و لبنان و المغرب و الجزائر و اسبانيا و المانيا و أوكرانيا و بلجيكا و مالطا و روسيا و امريكا و هولندا.

وسجل عدد الحاويات الوارد 58 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1597 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 53287 طنا، بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 46844 طنا .

كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2640 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ و شبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5159 شاحنة.