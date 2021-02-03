شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: لدينا 200 ألف عامل بالعاصمة الإدارية والحى الحكومى سيكون جاهزا 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن مشروع العاصمة الإدارية سيكون رائدا لمصر فى المنطقة وقد وصلنا إلى مراحل متقدمة جدا وبالرغم من التحديات العالمية استطعنا استكمال العمل وتكثيف المجهودات وسيتم افتتاح العاصمة فى وقتها دون تأجيل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد: "استهل رئيس الوزراء الزيارة اليوم وتم عقد الاجتماع في مبنى مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية ونحن منذ 6 أشهر ونحن في مراحل تجريب للخدمات الكهرباء والغاز والمياه، ونواة رئيسية للانتقال أن تكون البنية التحتية مؤهلة والطرق تكون مؤهلة ومنظمة وأى مبنى تحت الإنشاء يكون معزولا بشكل كامل عن المنطقة".

وتابع: "هناك خطة للبدء في انتقال الموظفين مع الاستمرار في استكمال الأماكن التي يستمر البناء ولدينا الحى السكنى الثالث تم الانتهاء منه، وبدأنا في التسليم منذ شهر يناير، ورئيس الوزراء اطمأن على الإجراءات الاحترازية وأشاد بالتزام العمالة فنحن لدينا 200 ألف عامل يعملون في العاصمة الإدارية الجديدة وكانت لمسة جميلة اهتمام رئيس الوزراء بالإجراءات الاحترازية".

وأكمل: "الوزارة تعمل حاليا في المرحلة الأولى من النهر الأخضر على 1000 فدان وهناك حدائق مركزية والمرحلة الأولى التخطيطية 8000 فدان، وسيشمل المشروع ملاعب وسينمات وبمعايير عالمية، وفى 30 يونيو جزء كبير من الحى الحكومى سيكون جاهزا وفى العمل، ولدينا مجلس النواب ومجلس الشيخ ومجلس الوزراء جاهزين".