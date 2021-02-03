شكرا لقرائتكم خبر عن آخر صور الأقمار الصناعية تشير لتكون السحب على جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء والعقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية الى أماكن تكون السحب المنخفضة على سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج العقبة وخليج السويس حتى بورسعيد.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن صور الأقمار تتقدم شمالا مع حركة التيار النفاث يجذب مد رطب يعمل على غزارة الأمطار حتى منتصف الليل، كما يوجد فرصة مستمرة لتساقط الأمطار على جنوب الصعيد وبجوار المجرى الملاحي.

أما شمال البلاد (السواحل الشمالية والدلتا و القاهرة وشمال الصعيد ) تتأثر بشماليات منخفض سطحى وتبريد فى طبقات الجو العليا يعمل على تكاثر السحب الممطرة ولكن تزداد غزارة الامطار من بداية صباح الغد.





ويشهد اليوم الأربعاء، طقس دافئ على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس دافئ على السواحل الشمالية والرياح نشطة على السواحل الغربية، دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة .

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط على شمال الصعيد.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من السلوم ومطروح والضبعة تمتد متوسطة للإسكندرية مساء، وأمطار متوسطة لغزيرة تكون رعدية أحيانا تصل لحد السيول على بعض المناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومنطقة خليج السويس، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد .

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، بارد على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء : القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 11 درجة.