شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: تحويل 50% من مشروعات مصر التنموية لخضراء خلال 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إنه فى ظل التصليحات الهيكلية التى تقودها الدولة خلال تلك الفترة، تعمل على إعداد معايير للاستدامة البيئية وضمها لخطة الدولة بداية من 2021/2022، لمراعاة المعايير البيئية للمشروعات التنموية، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مضيفه: نأمل أن نصل إلى تحويل 50% من مشروعات مصر التنموية إلى أخرى خضراء، خلال 3 سنوات، بهدف الوصول لمنظومة تخطيط متكاملة تخدم التوجه نحو التحول بالاقتصاد المصرى إلى الاقتصاد الأخضر.

وأضافت وزيرة البيئة، خلال حوار تليفزيونى على قناة الحياة، أنه بالتزامن مع استمرار المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر"، بدأت كافة الوزارات تتجه إلى مراعاة الجانب البيئة فى كافة مشروعاتها، مثل: إصدار وزارة المالية للسندات الخضراء وتخصيص اولى حزم تلك السندات لمشروعات النقل والاسكان، واتجاه وزارة النقل للوسائل المعتمدة على الكهرباء، والتجارة بدأت مشروع التحول إلى السيارات بالغاز الطبيعى، وغيرهم.

وأشارت إلى أن تلوث الهواء فى القاهرة الكبرى والدلتا يرجع إلى طبيعة موقعها الجغرافى الواقع فى منخفض، والذى يسهل وجود تركيزات تلوث الهواء، إلا أنه عقب السيطرة على السحابة السوداء والتى اختفت منذ عامين من مصر، واتباع عدة سيادات لخفض ملوثات الهواء، انخفضت الجسيمات العالقة من مستهدف 5% إلى 24%، مؤكده استمرار التوسع فى وضع محطات رصد التلوث، قائلة: وضعنا محطات رصد فى أماكن لا يتخيل أحد وجود تلوث بها لكن لقياس التلوث فى تلك المناطق.