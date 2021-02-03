شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: 8 شركات مصرية بتكنولوجيات أجنبية تبدأ توليد الطاقة من المخلفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الوزارة تعمل حاليا فى المرحلة الثانية لاستكمال البنية التحتية بمنظومة تدوير المخلفات الجديدة، وجار إعداد اللائحة التنفيذية، للتعامل مع كافة المخلفات بأنواعها، مشيرة إلى أن الوزارة تولى اهتمام فى تلك الفترة لمحور دمج القطاع الخاص وغير الرسمى، حيث تم إطلاق خلال عام 2020 بعد تصديق مجلس الوزراء تعريفة توليد طاقة من المخلفات.

وأضافت وزيرة البيئة، خلال حوار تليفزيونى على قناة الحياة،: لدينا الآن 8 شركات مصرية بتكنولوجيات أجنبية، تبدأ العمل فى 8 محافظات، وهو أمر جديد فى مصر لم تشهده من قبل، وأهميته يرجع إلى مناسبة تلك التكنولوجيات للمحافظات التى ليس لديها ظهير صحراوى، ونظرا لاهتمام الحكومة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم الشباب، تم تنفيذ 60 وحدة للبايوجاز فى المنيا، حيث تساهم تلك المشروعات فى توفير سماد ودخل للشباب.

ولفتت إلى أن الوزارة تعمل حاليا على استراتيجية للاستفادة من المخلفات الزراعية، موضحة أن إقامة مصنع لإدارة هذا النوع من المخلفات يحتاج إلى 450 مليون جنيه، حيث يعتمد على تكنولوجيا ألمانى لإنتاج الأخشاب من جريد النخل، وهو مشروع استثمارى فى المقام الأول، مشيرة إلى أنه جار إعداد استراتيجية المتبقيات الزراعية بالتعاون مع وزارة الزراعة، لوضع خطة على منطقة الدلتا للوقوف على المناطق الموجود بها المخلفات الزراعية لتسهيل وصول المستثمرين لها.