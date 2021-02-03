شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تتيح بث مباشر لشرح دروس بمادة الدراسات الاجتماعية لطلاب "الإعدادية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وكانت وزارة التربية والتعليم، قد طالبت فى خطاب لها جرى إرساله للمديريات التعليمية، بدء الاستعدادات لإجراء امتحانات النقل وشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى الجارى، ومراجعة الإجراءات التى تم اتخاذها بشأن أعمال تجهيز البنية التكنولوجية بالمدارس الثانوية بالمديريات، والتنبيه على المدارس الثانوى العام بسرعة الانتهاء من تسجيل ومراجعه وتدقيق البيانات الخاصة بتجهيز البنية التكنولوجية بها.