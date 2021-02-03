شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الشئون الدينية بأم درمان يشيد بتجربة أوقاف مصر: "تستحق التطبيق فى السودان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت قافلة أئمة وواعظات الأوقاف بمصر، زيارة بمقر تدريب أئمة وواعظات السودان، بحضور فرح جار النبى كرام محافظ أم درمان، والدكتور منصور حسن إبراهيم مدير الشؤون الدينية بمحلية أم درمان، والدكتور يوسف حسن الأستاذ بكلية الإمام المهدى بأم درمان.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن محافظ أم درمان أعرب عن سعادته بزيارة الوفد المصرى، وبهذا التعاون المثمر بين الوزارتين، مما يدعم روح الأخوة والمودة التى تجمع بين الشعبين الشقيقين، لافتا إلى أن هناك جذورًا اجتماعية وثقافية ودينية تجمع بين البلدين، وأفصح عن أمله فى أن تؤدى هذه الشراكة إلى مزيد من التعاون والاستفادة المتبادلة.

ومن جانبه ثمن مدير الشئون الدينية بأم درمان دور قافلة علماء وواعظات الأوقاف المصرية، ومساهمتهم فى نشر صحيح الدين ومقاومة الأفكار والتوجهات الهدامة، كما أعرب عن إعجابه بتجربة وزارة الأوقاف المصرية فى مجالات تجديد الخطاب الدينى وتدريب الأئمة والواعظات موضحًا أنها تستحق التعميم فى السودان.

ومن جانبه أوضح الدكتور يوسف حسن أن العلاقات بين مصر والسودان علاقات أخوية وإنسانية واجتماعية وثقافية ودينية، وأن الحدود الجغرافية لا يمكن بحال من الأحوال أن تمثل عائقا يحول دون استمرار هذه العلاقات.

وفى كلمته أكد الدكتور أشرف فهمى مدير عام التدريب أن وزارة الأوقاف المصرية أضافت فى مناهج الدراسة بأكاديمية الأوقاف الدولية العلوم الإنسانية (علم النفس والاجتماع والحضارة).

وفى كلمتها أكدت الواعظة مرفت عزت أن الإسلام رسخ مبادئ وقيم السماحة والتعايش مع الآخر، كما أنها أبرزت تجربة الواعظات بوزارة الأوقاف المصرية، وكيف يتم إعدادهن وتدريبهن دينيا وثقافيا، حتى يتمكنَّ من أداء دورهن على الوجه الأكمل.