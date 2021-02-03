شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تحرير الأهرام العربى: زيارة الحريرى تؤكد دور مصر فى مساندة الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال جمل الكشكى رئيس تحرير الأهرام العربى، إن مصر لم تتوان لحظة واحدة في دعم جميع المبادرات الدولية التي توافق عليها اللبنانيون والتى تهدف لإخراج لبنان من الوضع الاقتصادى الصعب، مؤكدا حرص مصر على حشد الدعم من قبل شركاء لبنان لتسهيل إرسال كافة المساعدات للبلد الشقيق من المجتمع الدولى.

وأضاف لبرنامج "الحياة اليوم"، أن مصر حريصة على مختلف الأصعدة أن تدعو فرقاء لبنان للحوار والنقاش، وإعلاء لغة التفاوض بعيدا عن استخدام العنف، مشددا على دور مصر وإيمان القيادة السياسية باستعادة ودعم المؤسسات الوطنية للدول العربية ومن بينها لبنان.

وأكد الكشكى، أن لبنان في الوقت الحالي يحتاج لدعم عربى قوى، مشيرا إلى أن زيارة سعد الحريري المكلف برئاسة الحكومة اللبنانية، يأتي في إطار أن بيروت كانت تحتاج إلى طمأنة ومزيد من الضمانات السياسية وهذا لا يمكن أن يأتي بدور القاهرة وثقلها السياسى عبر تاريخ طويل، وهذه الزيارة تؤكد الدور المصرى القوى التاريخى التي تحكمه مواريث تاريخية وسياسية في مساندة الدول العربية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل اليوم الأربعاء سعد الحريرى المكلف برئاسة الحكومة اللبنانية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة.