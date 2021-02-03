شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تعلن التعاقد على 480 ألف طن قمح فرنسى وروسى وأكرانى ورومانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد على كمية 480 ألف طن قمح، فى إطار تعزيز أرصدة البلاد من الأقماح، على أن تصل فى فترة شحن من 15 إلى 30 مارس المقبل.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن الكميات المتعاقد عليها من مصادر مختلفة، حيث تم التعاقد على 240 ألف طن قمح فرنسى، و120 ألف طن قمح روسي، و60 ألف طن قمح أوكراني، و 60 ألف طن قمح رومانى.

وأكدت التموين والتجارة الداخلية، أن ذلك يأتى فى إطار سياسة الوزارة فى تنويع مصادر الشراء من المناشيء المختلفة لضمان أعلى معدلات الجودة فى إنتاج رغيف الخبز البلدي، وبذلك يصل مدى الكفاية لأرصدة القمح حتى 31 يوليو 2021، بالإضافة إلى توريدات القمح المحلى التى سيبدأ توريدها اعتباراً من 15 أبريل 2021.