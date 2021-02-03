شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة: الامتحانات فى موعدها وعودة الدراسة لطبيعتها يعود للتقديرات الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث باسم جامعة القاهرة، إن الامتحانات ستنطلق فى موعدها يوم 20 فبراير الجارى فى كل الجامعات المصرية، وخلال أسبوع ستكون كل جداول الامتحانات قد اكتملت والامتحان سيختلف فى كل جامعة عن أخرى.

وأضاف علم الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد: ستكون هناك امتحانات عبر المنصة الإلكترونية وامتحانات عبر الحضور بالشكل التقليدى وامتحانات بنوع الهجين، وسنقوم بتجربة جديدة للامتحانات حيث يقوم الطالب بالاختيار بطريقة الامتحانات هناك مرونة هذا العام بما يتفق بفقدرات الكليات والجامعات.

وتابع: نطبق الإجراءات الاحترازية وحريصون على وجود الطواقم الطبية وعربات الإسعاف في كل الجامعات، ومن الممكن أن تعود الدراسة بشكل طبيعى إذا استمرت الأعداد في الانخفاض ونحن لا نقلل من الإجراءات الاحترازية تخوفا من حدوث موجات جديدة، وعودة الدراسة للوضع الطبيعى يعود للتقديرات الطبية.