شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تنظم معرضا لبيع منتجات الشباب والمدارس الفنية بنادى الترسانة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقيم محافظة الجيزة وبالتعاون مع إدارة نادى الترسانة الرياضى معرضاً لبيع منتجات الشباب ومنتجات المدارس الفنية وأصحاب الحرف اليدوية من أبناء المحافظة، وذلك بمقر نادى الترسانة الرياضى اعتبارا من غدِ الخميس وحتى السبت المقبل.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، في بيان اليوم، أن المعرض يمثل فرصة متميزة لعرض منتجات الشباب من أبناء المحافظة وأصحاب الحرف اليدوية والتسويق لها بين رواد نادى الترسانة وزوار المعرض من أهالى محافظة الجيزة.

ووجه المحافظ هند عبدالحليم، نائب المحافظ، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالمحافظة لإنجاح المعرض، مع الأخذ فى الاعتبار تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من مرض كورونا.

وأشارت نائب المحافظ إلى أن المعرض يشمل توفير منافذ لعرض منتجات (شباب الخريجين المستفيدين بخدمات جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة، منتجات أبناء المحافظة من أصحاب الحرف اليدوية، منتجات المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالجيزة (التعليم الفنى )، منتجات مدرسة أوسيم الحديثة لذوى الاحتياجات الخاصة، منتجات مركز ومدينة الواحات) مما يمثل فرصة لتوصيل منتجاتهم والتسويق لها بالمجان بالتعاون مع إدارة النادى.