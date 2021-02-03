شكرا لقرائتكم خبر عن فؤاد السنيورة: موقف مصر في الدفاع عن قضايا لبنان ثابت منذ عقود طويلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال فؤاد السنيورة رئيس وزراء لبنان الأسبق، إن موقف مصر في الدفاع عن قضايا لبنان ثابت منذ عقود طويلة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، على فضائية "النهار"، مع الإعلامى تامر أمين، أن حزب الله يعتمد على الاستقواء بالتنظيم وميلشياته مما يزيد تأزم الموقف داخل لبنان، مشيرا إلى أن تنظيم حزب الله يسعى إلى تحقيق أهداف إيران في التدخل في الشأن اللبناني الداخلى.

وأوضح أن لبنان في حاجة لحكومة تستطيع استعادة الثقة للبنانيين، مؤكدا أنه لا يمكن أن تستعيد الحكومة اللبنانية الثقة داخل الشارع إلا بالقضاء على مفهوم الطائفية.

وأشار السنيورة، إلى أن الأولوية الآن داخل لبنان وقف الانهيار الاقتصادى والاجتماعى الذى يعيشه اللبنانيون، مضيفا أن الوعود الدولية لدعم لبنان لن تصل إلا بوجود حكومة تكتسب ثقة الشارع اللبناني.

وذكر رئيس وزراء لبنان الأسبق، أن هناك أزمة ثقة بين الأطراف الدولية التي تسعى إلى دعم استقرار الأوضاع اللبنانية الداخلية، موضحا أن لبنان يمر بأزمة معيشية خطرة وهائلة.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "سعد الحريري" المكلف برئاسة الحكومة اللبنانية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد حرص مصر للحفاظ على قدرة الدولة اللبنانية بالمقام الأول، ولإخراج لبنان من الحالة التي يعاني منها حالياً، من خلال قيام كافة القادة اللبنانيين بإعلاء المصلحة الوطنية، وتسوية الخلافات، وتسريع جهود تشكيل حكومة مستقلة قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة وصون مقدرات الشعب اللبناني الشقيق ووحدة نسيجه الوطني.

كما جدد الرئيس موقف مصر الثابت تجاه تعزيز أواصر التعاون الوثيقة مع لبنان، معرباً عن خالص التمنيات للسيد سعد الحريري في تشكيل الحكومة الجديدة، على نحو يلبي تطلعات الشعب اللبناني الشقيق في تحقيق الأمن والاستقرار، ومشدداً على استعداد مصر لتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدات لتجاوز الأزمات التي يواجهها لبنان، لاسيما التداعيات التي خلفها كل من حادث انفجار مرفأ بيروت وجائحة فيروس كورونا.