شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تقرر منع دخول غير الكويتيين لمدة أسبوعين اعتبارا من الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، أن مجلس الوزراء قرر منع دخول غير الكويتيين لمدة أسبوعين اعتباراً من الأحد المقبل.

وقال المزرم في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، عقب اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي، إيقاف العمل في النوادي والصالونات والمنتجعات ووقف كافة أنشطة الاحتفالات. كما قرر، إغلاق المولات التجارية والمطاعم من الساعة الثامنة مساء اعتباراً من الأسبوع القادم، على أن تستثنى خدمة توصيل طلبات المطاعم من هذا القرار.

وتم أيضا اعتماد توصية بفرض حجر مؤسسي لمدة أسبوع على القادمين إلى الكويت، على أن يكون القرار نافذاً في وقت لاحق من هذا الشهر.

وكان رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم، أعلن في وقت سابق اليوم الأربعاء أن مجلس الوزراء يعقد اجتماعا استثنائيا في إطار المتابعة المتواصلة، لبحث تقارير الجهات المعنية بشأن مواجهة فيروس كورونا.

وتشهد الكويت ارتفاعاً في حالات الإصابة بفيروس كورونا، وحالات دخول المستشفيات والعناية المركزة، وارتفاعا في نسبة الإصابة إلى المسحات.