شكرا لقرائتكم خبر عن أمين «الأخوة الإنسانية» يهنئ غوتيرش ولطيفة بن زياتن بفوزهما بجائزة زايد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ المستشار محمد عبدالسلام، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، والمستشار السابق لشيخ الأزهر، أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، ولطيفة بن زياتن، الناشطة الفرنسية لفوزهما بجائزة زايد للأخوة الإنسانية في نسختها الثانية، تقديرا لجهودهما في نشر السلام والأخوة والتسامح بين كافة المجتمعات.

وكتب الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي"توتير": ‏‏خالص التهنئة إلى معالي أنطونيو غوتيريش ، الأمين العام للأمم المتحدة، والأم لطيفة ابن زياتين على فوزهما بجائزة زايد للأخوة الإنسانية، عن جهودهما المؤثرة في نشر السلام والإخاء والتعايش.

جدير بالذكر ان اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، ستعقد غدا الخميس 4 فبراير الساعة 5:30 بتوقيت الخليج العربي، حفلا افتراضيا للاحتفاء بالفائزين بالجائزة، بمشاركة وتشريف كلا من الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر ، والبابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، وعدد من القادة والشخصيات من كافة أنحاء العالم.