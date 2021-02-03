شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأقصر يستعرض مع نائب وزير السياحة والآثار ملف بدء تطوير المراسي السياحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، الدكتورة غادة شلبى نائب الدكتور خالد عناني، وزير السياحة والاثار، الأربعاء، بحضور محمد عبدالقادر خيري، نائب محافظ الأقصر.

وتناول اللقاء استعراض عددا من الملفات السياحية منها بدء تطوير المراسى السياحية بالبر الغربى ومرسى الإسعاف النيلى، ومكاتب هيئة الاستعلامات الجديدة بالهوية البصرية لمحافظة الاقصر والمنتشرة في عددٍ من الأماكن السياحية والأثرية، ووضع الهوية البصرية للمحافظة على سيارات التاكسي والفلوكة النهرية.

وأوضح المستشار مصطفى الهم ان محافظة الاقصر اقل المحافظات تاثرًا في الموجة الثانية من الفيروس المستجد، حيث أثنى على دور الدولة ووزارة الصحة في إدارة الملف بشكل جيد لم يؤثر على اقتصادنا أو المضى قدما في تنفيذ المشروعات القومية أو البنية التحتية.

كما ثمن محافظ الاقصر، الجهود المبذولة في تطبيق الإجراءات الاحترازية بصرامة في جميع الموانئ والمطارات.

وطالبت نائبة وزير السياحة والآثار بعمل قاعدة بيانات لجميع العاملين بالمهن السياحية، كما طالبت بوضع رقم الخط الساخن للوزارة على أكشاك هيئة الاستعلامات والاسواق والمراسى النيلية لتلقى مقترحات وشكاوى السائحين وحلها اولا بأول.

حضر اللقاء محمود حساني، مدير عام وزارة السياحة بالأقصر، وأشرف جلال، مدير عام مكاتب الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة بالمحافظة.