شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية تجتمع لمناقشة «مناهج الابتدائي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت لجنة التعليم المسيحي للكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، اجتماعها الثالث اليوم الأربعاء، حيث ترأس فعاليات الاجتماع الأنبا دانيال لطفي، رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة من مكاتب التعليم المسيحي والمعاهد الدينية، وممثلي الرهبان والراهبات والعلمانيين.

وأقيمت فعاليات الاجتماع في الفترة من الأول، وحتى الثاني من فبراير الجاري، وذلك بدير الآباء الفرنسيسكان بالعمرانية، حيث تناول اللقاء أعمال اللجان المنبثقة عن لجنة التعليم وهي بالنسبة للجنة إعداد المناهج، عرضت اللجنة ما تم إنجازه فيما يخص الانتهاء من تحضير كتاب التعليم المسيحي للصف الأول والثاني الإبتدائي، كما وجاري تحضير كتاب الصف الثالث الإبتدائي، وكذلك أعدت اللجنة برنامجًا للفترة القادمة لتحضير باقي المراحل.

وفيما يتعلق بلجنة الإعلام، تم عرض ما أنجزته اللجنة من حيث برنامج قاعدة البيانات، والتحضير للموقع الإلكتروني للجنة، وبرنامج مسابقات الكتاب المقدس، وبالنسبة لجنة إعداد الخدام، قدمت اللجنة تصورًا حول التنسيق مع أمناء الخدمة في الفترة القادمة، ومحاولة توحيد عرض لقاءات التعليم المسيحي على مستوى الكنيسة المحلية.

وتناول اللقاء اقتراحات بخصوص سنة القديس يوسف، وتفعيل ذلك في مجال التعليم المسيحي، وختم الأنبا دانيال الإجتماع بشكر الجميع على محبتهم وتفانيهم في مجال الخدمة.