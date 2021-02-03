شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الآثار تزور المناطق الأثرية وتلتقى بصناع السياحة الثقافية في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت الدكتورة غادة شلبى نائب وزير السياحة والاثار ومحمد عبدالقادر خيرى نائب محافظ الأقصر، جولة تفقدية لعدد من المناطق الآثرية والسياحية في البرين الغربي والشرقي.

وتفقدت نائب الوزير، المكتب الخاص بالهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة أمام متحف التحنيط وتمثالى ممنون، كما زارت معبدالملكة حتشبسوت بالبر الغربي.

كما زارت معبدالأقصر وأستمعت لشرح تفصيلى من الآثريين العاملين به عن مراحل بناء المعبدعلى مر التاريخ وشاهدت أعمال الترميم التي يقوم بها العمال المصريين، وألتقت بعدداً من السائحين الذين أبدوا أعجابهم بالحضارة المصرية ومدينة الأقصر على وجه الخصوص كوجهة متفردة للسياحة الثقافية عالميًا.

كما ألتقت نائب وزير السياحة والاثار، بأعضاء غرفتى شركات السياحة والفنادق وبعض المستثمرين في المجال السياحى والفندقة في لقاء بعنوان«ترويج للأقصر والسياحة الثقافية» حيث أستمعت لأفكار ومقترحات عن التسويق والترويج السياحي لمصر.

وأوضحت شلبى، رؤية الوزارة الجديدة لحملة «شتى في مصر» ،موضحة أن الوزارة قامت بعمل خطط ترويجية للسياحة قصيرة المدى لمدة عام وطويلة المدى لثلاث سنوات.

وذكرت أن وزارة السياحة والآثار، تقدم كل الدعم للمدونين السياحيين «البلوجرز»، وتقوم بتسهيل مهامهم وأستضافتهم في الأماكن السياحية والأثرية.

من جانبه أكد نائب محافظ الأقصر على عمل كل أجهزة الدولة على تطبيق الأجراءات الأحترازية والوقائية والتأكيد على ذلك في حملات التسويق، مع أهمية عودة السائح سالماً لبلاده.

حضر اللقاء محمود حسانى مدير عام وزارة السياحة بالأقصر، وأشرف جلال مدير عام مكاتب الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة بالمحافظة.