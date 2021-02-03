شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تعلن الانتهاء من تطعيم الفرق الطبية بـ«لقاح كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أنه تم الانتهاء من تطعيم الفرق الطبية بـ«لقاح كورونا» فى 22 مستشفى عزل على مستوى الجمهورية، لافتة إلى أنه يجرى حاليًا تطعيم الطواقم الطبية فى مستشفيات (الصدر والحميات) كمرحلة ثانية من حملة التطعيم ضد الفيروس.

وقالت الوزيرة، خلال مؤتمر الأربعاء، مع الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وحسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، للاحتفال بنجاح مصر فى تنظيم بطولة العالم لليد، إن خطة التطعيمات للطواقم الطبية ستتم فى 363 مستشفى بالجمهورية خلال الفترة المقبلة، إذ إن خطة الحكومة تشمل تغطية 100%من الطواقم بمستشفيات الحكومة والقطاع الخاص، كما أنه من المنتظر- مع مثول الجريدة للطبع- وصول كميات كبيرة من اللقاح، لافتة إلى أن نسبة إشغال أجهزة التنفس الصناعى بمستشفيات العزل، تمثل 30%، غير أن الفترة المقبلة ستشهد تطعيم الفئات الأولى من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

وهنأت الوزيرة - خلال كلمتها- الرئيس عبدالفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، على نجاح مصر المُشرف فى تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال 2021، فى وقت يشهد فيه العالم أجمع تحديًا كبيرًا وهو مواجهة جائحة كورونا، مؤكدة أن هذا النجاح فخر للدولة، حيث أظهر مدى قوتها ومؤسساتها فى التغلب على أى تحديات.

ومن جانبه، أعرب «صبحى» عن فخره بدور الحكومة فى إنجاح البطولة بداية من التنظيم والاستضافة للفرق وحتى الختام المبهر، مشيرًا إلى أن النموذج المصرى لتنظيم البطولة أثبت كفاءة وفاعلية عالية خلال أكبر تحد واجهته دول العالم خلال تلك الجائحة.

كما أكد «مصطفى» أن التحدى الكبير أمام العالم هو إقامة البطولة فى ظل الجائحة، حيث كان هناك ترقب عالمى حول نجاحها، مثمنًا بذلك دور مصر فى تنظيم ذلك الحدث على أعلى مستوى، ما أبهر العالم ونالت مصر إشادات دولية من مسؤولين بأمريكا وأوروبا وإفريقيا، متابعًا: «فتحنا الباب للرياضة بأحداثها العالمية من خلال مصر».

وعلى صعيد متصل، أعلنت الوزارة، تعافى 407 مصابين من فيروس كورونا، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين إلى 130514 حالة، لافتة إلى أنه تم تسجيل 521 إصابة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا، إلى جانب 47 وفاة جديدة، ليصبح إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بالفيروس حتى الآن، هو 167013 حالة، بينها 130514 حالة شفاء، و9407 وفيات.

وفى الأقصر، أعلن الدكتور خلف عمر، مدير مستشفى الأقصر العام، تعافى 6 حالات، بعد التأكد من سلبية العينة، لترتفع معدلات التعافى إلى 140 حالة. وفى كفرالشيخ، توفيت ربة منزل من «مدينة بلطيم» متأثرة بإصابتها، لتلحق بزوجها الذى توفى منذ يومين، بنفس الفيروس، حيث كان محتجزًا معها وابنه «ع» بمستشفى عزل بلطيم، كما أعلن مستشفى «قفط التعليمى» فى قنا، تعافى حالتين، وأكد الدكتور أحمد كمال، مدير المستشفى، أن خروج الحالتين يرفع عدد المتعافين إلى 81 حالة. وشنّ مجلس مدينة الخصوص فى القليوبية، حملة مكبرة على المحال والكافتيريات، بالتنسيق مع شرطة المرافق، للتأكد من عدم مخالفتها للإجراءات الاحترازية لتفشى الفيروس، حيث أسفرت عن تحرير 50 محضر مخالفة ومصادرة 20 شيشة وغلق وتشميع 10 كافتيريات ومحلات، خالفت قرار مجلس الوزراء، بعدم تطبيقها لقرار الغلق فى المواعيد المحددة، وعدم مراعاة الإجراءات الوقائية. وقال رئيس مدينة الخصوص إن الحملات مستمرة على المقاهى والكافتيريات لمتابعة تطبيق التعليمات والإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى ومنع استخدام الشيشة، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين. وفى دمياط، تابعت المحافظ الدكتورة منال عوض، الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمراكز «دمياط وفارسكور وكفرسعد وكف البطيخ ورأس البر» للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، أسفرت عن تحرير 66 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة.