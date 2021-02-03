شكرا لقرائتكم خبر عن وقف رحلات الركاب بين موانئ سفاجا والغردقة وضبا تنفيذا للقرار السعودى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سيرت شركة مصر للطيران، على مدار الأربعاء، ست رحلات إلى المملكة العربية السعودية، وذلك قبل تطبيق قرار السلطات السعودية بتعليق الدخول لغير المواطنين والأطباء من 20 دولة، بينها مصر والإمارات.

وسيرت الشركة خمس رحلات من مطار القاهرة إلى جدة، الرياض، المدينة المنورة، الدمام، ورحلة من مطار برج العرب إلى القصيم، كما تم إلغاء ثلاث رحلات لمصر للطيران، بعد تنفيذ قرار السلطات السعودية مساء الاربعاء وهى رحلة جدة، والدمام والرياض.

كانت السلطات السعودية أصدرت، الثلاثاء، تعليمات بتعليق السماح بدخول المملكة العربية السعودية لغير المواطنين السعوديين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتاً من 20 دولة حول العالم، ومن بينها مصر، من التاسعة من مساء الأربعاء الماضى، فى ضوء إجراءات المملكة للتعامل مع فيروس كورونا.

وأوضحت مصر للطيران أنها ستستمر فى تسيير رحلات العودة من المملكة العربية السعودية لنقل الرعايا المصريين وغيرهم من الجنسيات من السعودية إلى مصر أثناء فترة التعليق، موضحة أنه من غير المعلوم متى سيتم السماح بالسفر إلى المملكة.

فى سياق متصل، قالت مصادر ملاحية بهيئة ميناء سفاجا البحرى فى البحر الأحمر، إنه تم إخطار شركة القاهرة للعبارات، إحدى شركات وزارة النقل، وعدد من الشركات الملاحية العاملة بالميناء، بأنه تم وقف تشغيل العبارتين الرياض والقاهرة على الخط الملاحى «ضبا- الغردقة»، و«ضبا- سفاجا» فى نقل الركاب اعتبارا من الأربعاء، وإلغاء الرحلات المعلنة من قبل وذلك بعد القرار السعودى، وقامت الشركات والتوكيلات الملاحية بإخطار الركاب الحاجزين على العبارتين بقرار وقف الرحلات البحرية.

فيما أعلن مسؤولو ميناء سفاجا إلغاء جميع الرحلات البحرية التى كانت مقررة للركاب على الخط الملاحى البحرى بين ميناءى سفاجا ضبا السعودى، وتم إخطار التوكيلات الملاحية والشركات المشغلة لعبارات الركاب بالقرار السعودى مع استمرار انتظام عمل عبارات شاحنات البضائع والسيارات دون تغيير. وشهدت حركة الشحن البحرى لعبارات البضائع والسلع والحاصلات التصديرية الزراعية بين ميناءى «سفاجا- ضبا» السعودى انتظاما فى الرحلات البحرية وذلك من خلال خمس عبارات للشاحنات.