شكرا لقرائتكم خبر عن بإجمالي 724200 فدان.. وزير الري يُرخص لـ9 محافظات فقط بزراعة الأرز ويحظر الباقي (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الوقائع المصرية، ملحق للجريدة الرسمية، في عددها 22 (تابع)، قرار الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، رقم 305 لسنة 2020، بتاريخ 28/12/2020.

وتناول العدد في مادته الأولى، أن يرخص بزراعة الأرز لعام 2021 في 9 محافظات وفقا للكشوف المرفقة بهذا القرار بالمساحات المبينة قرين كل منها، بحيث تبلغ جملة المساحة المصرح بها 724 ألفا و200 فدان.

للاطلاع على تفاصيل القرار: