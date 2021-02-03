شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة السلع المصرية تشتري 58 ألف طن من زيت الصويا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال متعاملون إن مشتري الحبوب الحكومي المصري، الهيئة العامة للسلع التموينية، اشترى 58 ألف طن من زيت الصويا اليوم الأربعاء في مناقصات محلية وعالمية.

اشترت الهيئة 30 ألف طن في مناقصة عالمية للوصول بين العاشر والثلاثين من مارس، وقال المتعاملون إن باقي الكمية من مناقصة محلية للتسليم بين 25 فبراير و16 مارس.