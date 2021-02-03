شكرا لقرائتكم خبر عن حسام غالي يطالب وزير الشباب بمشروع قومي رياضي سياحي يليق باسم مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنه سيتم تعديل بعض مواد قانون الرياضة خلال الفترة القادمة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان اليوم، برئاسة الناىب محمود حسين لدراسة بيان الوزير الذي ألقاه بالجلسة العامة للبرلمان الأسبوع الماضي.

وأكد الناىب حسام غالي، أمين سر اللجنة، ضرورة الاهتمام بالرياضة المصرية وتوفير كل المواد المالية لتحسين الاستادات الرياضية، قائلا: «أي حاجة من غير موارد ليس لها قيمة» مطالبا وزير الشباب بالتفكير خارج الصندوق لتطوير منظومة الشباب والرياضة.

وتساءل «غالى»: «أين المشروع القومي للموهوبين؟.. ليس موجودا على الأرض وغير ملموس»، مطالبا بمشروع قومي رياضي سياحي يليق باسم مصر.

وطالب الناىب حازم إمام بضرورة الاهتمام بالرياضة المصرية والاهتمام بالشباب واكتشاف الموهوبين في كل الألعاب الرياضية.

من جانبه، طالب الناىب محمد عمر بتكريم الابطال الرياضيون من أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة المصرية.