شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة: إعلان جداول الامتحانات الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد محمود علم الدين، المتحدث باسم جامعة القاهرة، أنه لا تأجيل لامتحانات نصف العام، مضيفا أن يوم 20 من الشهر الجاري بدء الامتحانات.

وأضاف علم الدين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد الأربعاء، أنه العمل بجداول الامتحانات بدأ وسيتم الإعلان عنها الأسبوع المقبل.

وأشار إلى أنه لن يكون شكل الامتحان موحد لكل الجامعات، موضحا أن كل كلية لها حرية اختيار نظام لامتحان طلابها.

وشدد على استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية بالجامعة بدءً من عدم الدخول دون كمامة، وتقليل عدد الطلاب ونشر الفرق الطبية والتباعد الاجتماعي.

ولفت إلى أنه حال استمرار معدل الانخفاض اليومي بإصابات كورونا يمكن أن تعود الحياة إلى طبيعتها خلال الترم الثاني.