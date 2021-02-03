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الجيزة تنظم معرضًا لبيع منتجات الشباب في نادي الترسانة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقيم محافظة الجيزة بالتنسيق مع إدارة نادي الترسانة الرياضي معرضاً لبيع منتجات الشباب والمدارس الفنية وأصحاب الحرف اليدوية من أبناء المحافظة، في إطار سعي المحافظة لإنجاح مشروعات الشباب والتسويق لمنتجاتهم.

يقام المعرض بمقر نادي الترسانة الرياضي اعتباراً من غدِ الخميس وحتى السبت الموافق 6 /2021/2.

ويشارك في المعرض شباب الخريجين المستفيدين بخدمات جهاز رعاية وتشغيل الشباب، وأبناء المحافظة من أصحاب الحرف اليدوية ومديرية التربية والتعليم بالجيزة «التعليم الفني»، مدرسة أوسيم الحديثة لذوي الاحتياجات الخاصة، ومركز ومدينة الواحات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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