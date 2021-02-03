الجيزة تنظم معرضًا لبيع منتجات الشباب في نادي الترسانة

ويشارك في المعرض شباب الخريجين المستفيدين بخدمات جهاز رعاية وتشغيل الشباب، وأبناء المحافظة من أصحاب الحرف اليدوية ومديرية التربية والتعليم بالجيزة «التعليم الفني»، مدرسة أوسيم الحديثة لذوي الاحتياجات الخاصة، ومركز ومدينة الواحات.

تقيم محافظة الجيزة بالتنسيق مع إدارة نادي الترسانة الرياضي معرضاً لبيع منتجات الشباب والمدارس الفنية وأصحاب الحرف اليدوية من أبناء المحافظة، في إطار سعي المحافظة لإنجاح مشروعات الشباب والتسويق لمنتجاتهم.

محمد يوسف

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