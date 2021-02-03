شكرا لقرائتكم خبر عن وقف انتخابات «المحامين» بالمحلة بسبب حكم «القضاء الإدارى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية، والمشكلة من رجائى عطية، نقيب المحامين، برئاسة مجدى سخى، وكيل النقابة، قرارا من 6 بنود بشأن موقف انتخابات مجلس نقابة المحلة الكبرى، عقب الحكم الصادر بتاريخ 31 يناير الماضى من محكمة القضاء الإدارى.

وجاء نص القرار: «بعد الاطلاع على قانون المحاماة وتعديلاته، وعلى قرار مجلس النقابة العامة بتاريخ 28 نوفمبر الماضى، بشأن الدعوة لانتخابات النقابات الفرعية، وعلى القرار الصادر من نقيب المحامين بشأن تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات، وعلى قرار هيئة قضايا الدولة بشأن الموافقة على الإشراف على إجراء العملية الانتخابية، وعلى الحكم الصادر بتاريخ 31 يناير الماضى فى الدعوى رقم 25294 لسنة 75 قضائية، والذى قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وعلى تأشيرة نقيب المحامين على الحكم، قررت اللجنة وقف الإجراءات التى تمت بشأن فتح باب الترشح لمحكمة شرق طنطا (المحلة الكبرى)، واعتبارها كأن لم تكن.

وتضمن قرار اللجنة تكليف إدارتى الحاسب الآلى والسجلات بتحديد الأسماء المقيدة بجدول ثالث المحلة، وفتح باب التقدم للنقل وفقا للضوابط المحددة من النقابة، وذلك من 3 فبراير الجارى وحتى يوم 9 من الشهر ذاته، وإعادة فتح باب الترشح على مقاعد النقابة الفرعية لمحكمة شرق طنطا (المحلة الكبرى)، وذلك اعتبارًا من 10 فبراير الجارى وفقًا للجدول الزمنى المرفق بالقرار، وتجرى الانتخابات فى 23 مارس المقبل، والإعادة يوم 30 من الشهر ذاته.

وأضافت: «فى حالة التقدم للترشح على أى من مقاعد نقابة المحلة الكبرى، وسبق له التقدم فى الانتخابات التى كان مقررًا إجراؤها يوم 8 فبراير الجارى، يعفى من الكشف الطبى وتقديم الشهادات المطلوبة ويكتفى بالطلب الكتابى بالتقدم للترشح.

وكانت محكمة القضاء الإدارى قضت بوقف إجراء انتخابات النقابة الفرعية للمحامين بالمحلة الكبرى، والتى كانت مقررة فى 8 فبراير، وذلك بناء على الطعن المقدم بعدم تمثيل محكمة ثالث بمجلس النقابة.