شكرا لقرائتكم خبر عن عالم أزهري: يجوز نبش القبور للبحث عن الآثار والكنوز (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد سالم أبوعاصى، عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر سابقا، إن نبش القبور يجوز لسببن وهما لمصلحة محققة أو ضرورة ملزمة، موضحا أنه يجوز في حالة البحث عن الآثار والكنوز والأدلة الجنائية وغيرها.

وأضاف أبوعاصى، خلال حواره مع برنامج «لعلهم يفقهون» على فضائية «dmc»، الأربعاء: «هناك حديث عن سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، عن أمره بنبش قبور المشركين لأسباب وقتها، فالإنسان من فجر الوجود دائم على البحث عن الإله وفى هذا الامر عظة، القدماء المصريين كانوا يؤمنون بوجود الإله والبعث».