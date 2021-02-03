شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستأنف عظاته دون حضور شعبى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقى البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اجتماع الأربعاء الأسبوعى، من المقر البابوى بالقاهرة دون حضور شعبى، وهو الاجتماع الأول عقب التوقف خلال يناير الماضى. وأذاعت الكنيسة - والجريدة ماثلة للطبع- الاجتماع من خلال القنوات الفضائية المسيحية وصفحة المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وقناة COC على منصات التواصل الاجتماعى.

يشار إلى أن آخر عظة ألقاها البابا قبل التوقف كانت الأربعاء الموافق 30 ديسمبر 2020.

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