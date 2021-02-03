شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب للنواب: سنجرى تعديلا على بعض مواد قانون الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنه سيتم تعديل بعض مواد قانون الرياضة خلال الفترة القادمة، وتقديم التعديل في مشروع قانون إلي مجلس النواب.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم برئاسة النائب محمود حسين، لدراسة بيان الوزير الذي ألقاه بالجلسة العامة لمجلس النواب، عن موقف تنفيذ برنامج الحكومة.

من جانبه، تساءل النائب حسام غالى: "أين المشروع القومى للموهوبين؟، مطالبا بمشروع قومي رياضي سياحي يليق باسم مصر.

فيما طالب النائب حازم إمام، بضرورة الاهتمام بالرياضة المصرية والاهتمام بالشباب واكتشاف الموهوبين في كافة الألعاب الرياضية.

ومن جانبه، طالب النائب محمد عمر، بتكريم الأبطال الرياضيين من أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة المصرية.