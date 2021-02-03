شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة كوفاكس تخصص 330 مليون جرعة من لقاح كورونا للدول الفقيرة حتى منتصف 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التحالف العالمي للقاحات والتحصين اليوم الأربعاء، إن برنامج المشاركة في لقاح فيروس كورونا كوفاكس COVAX خصص ما لا يقل عن 330 مليون جرعة من لقاحات كورونا للدول الفقيرة في النصف الأول من عام 2021، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة Reuters.



مبادرة كوفاكس

يشمل التخصيص 240 مليون جرعة أولية من لقاح استرازينيكا AstraZeneca-Oxford COVID-19 الذي صنعه معهد Serum سيروم Institute في الهند، و 96 مليون جرعة إضافية من نفس اللقاح من إنتاج AstraZeneca ، بالإضافة إلى 1.2 مليون جرعة من لقاح فايزرPfizer -BioNTech's لفيروس كورونا.

من خلال نشر خطة توزيع مؤقتة، قالت مبادرة كوفاكسCOVAX، التي يشارك في قيادتها التحالف العالمي للقاحات والتحصين، ومنظمة الصحة العالمية، والتحالف من أجل ابتكارات التأهب للأوبئة، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة، إن الجرعات ستغطي ما معدله 3.3% من إجمالي السكان.

وأشارت مبادرة كوفاكس إلى أن المبادرة التى تقودها منظمة الصحة العالمية توافق على صفقة إمداد جديدة من معهد سيروم Serum الهندي.

وقال معهد سيروم الهندى، إنه سيوفر1.1مليار جرعة من لقاحات كورونا التي طورتها شركة استرازينيكا AstraZeneca ، ونوفافاكس Novavax ضمن خطة لقاحات كوفاكس COVAX كجزء من صفقة جديدة طويلة الأجل.

وقالت هنريتا فور رئيسة اليونيسف، إن الحقن سيتم تسليمها على مدى عدد من السنوات بتكلفة حوالي 3 دولارات للجرعة للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

تأتي هذه الصفقة على رأس هدف توزيع ملياري جرعة من اللقاحات على البلدان الفقيرة هذا العام في إطار مبادرة كوفاكس، الذي يشترك في قيادتها مؤسسة جافىGAVI، ومنظمة الصحة العالمية، وائتلاف ابتكارات التأهب للأوبئة (CEPI) واليونيسيف.

وقالت فور، إن اليونيسف قامت بتخزين 500 مليون جرعة من بين معدات أخرى استعدادًا لبدء الحقن في الأسابيع القليلة المقبلة.

من جانبه قال فريدريك كريستنسن نائب الرئيس التنفيذي للتحالف من أجل ابتكارات التأهب للأوبئة CEPI، إن التحالف يعمل مع مطوري اللقاحات ليكونوا على استعداد قدر الإمكان للتعامل مع التغييرات اللازمة للقاحات للتأكد من أنها تعمل ضد المزيد من سلالات فيروس كورونا المتحورة التي ظهرت في الأشهر القليلة الماضية.